Ankara'da indirimli şeker izdihamı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen yurttaşlar birbirini ezdi.
Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı.
Yurttaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.
İşte o anlar:
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'