Ankara'da indirimli şeker izdihamı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen yurttaşlar birbirini ezdi.

(İHA)
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:12
Ankara'da indirimli şeker izdihamı
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Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı.

Yurttaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.

İşte o anlar:


Ankara şeker izdiham
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