Ankara'da iş cinayeti: İnşaattan düşen 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Ankara'da inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaattan düşen Kırgızistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle'de inşaat halindeki 14 katlı binanın 8. katında çalışan 23 yaşındaki Kırgızistanlı işçi S.U.K. dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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