Ankara'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki site inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.
Ankara Çankaya İlçesi'nin Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki inşaatın 23'üncü katında sıvacı olarak çalışan Hasan Dalgıç (25), henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dalgıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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