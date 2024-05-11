Ankara'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki site inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 13:25
Ankara'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Ankara Çankaya İlçesi'nin Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki inşaatın 23'üncü katında sıvacı olarak çalışan Hasan Dalgıç (25), henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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