Ankara'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 23:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 23:17

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Malıköy mevkisinde meydana geldi. Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan M. Y., yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden karayoluna çıkan A. Ö'nün kullandığı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı.

İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sincan- Temelli karayolunun Sincan istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor.