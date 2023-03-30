Ankara'da IŞİD operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı!
Ankara'da çatışma bölgelerindeki IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 19 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD'e yönelik sabah saatlerinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çatışma bölgelerindeki IŞİD’li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 24 kişiyi yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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