Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olan bir hacker grubunun sözde lideri ve bir saldırı ağına dahil olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:22
Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonu sonucunda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre IŞİD’le bağlantılı bir hacker grubunun sözde lideri ve örgütle bağlantılı bir saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.


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Ankara IŞİD Operasyon

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