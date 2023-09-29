Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olan bir hacker grubunun sözde lideri ve bir saldırı ağına dahil olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonu sonucunda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre IŞİD’le bağlantılı bir hacker grubunun sözde lideri ve örgütle bağlantılı bir saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Mülteci parası İslami oyunlara
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak