Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 29.09.2023 - 19:22

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonu sonucunda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre IŞİD’le bağlantılı bir hacker grubunun sözde lideri ve örgütle bağlantılı bir saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.