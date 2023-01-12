Ankara'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:17

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:17

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu, Tulumtaş mevkisinde meydana geldi. İçerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, kaza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarptı.

Ardından savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan çok sayıda kaçak göçmen yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çevre yolu üzerinde yerde yatan yaralılara müdahale etti. Minibüste sıkışan 2 kişi ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle çıkartılarak, sağlık personeline teslim edildi. Yaralanan 21 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.