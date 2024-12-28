Ankara'da kanlı gece: Seyir halindeki araca ateş açıldı

Ankara'da, seyir halindeyken aracına başka bir araçtan ateş edilen kişi yaralandı.

Ankara'da kanlı gece: Seyir halindeki araca ateş açıldı
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:04

Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda aracıyla ilerleyen A.Ş'ye başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Olayda bacağından yaralanan A.Ş, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

A.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ankara
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