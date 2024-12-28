Ankara'da kanlı gece: Seyir halindeki araca ateş açıldı
Ankara'da, seyir halindeyken aracına başka bir araçtan ateş edilen kişi yaralandı.
Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda aracıyla ilerleyen A.Ş'ye başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Olayda bacağından yaralanan A.Ş, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
A.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Komisyonda değişiklik gündemde
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Japon deprem uzmanından kritik uyarı!
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- 'Hava sahamızı ihlal eden bir cisim tespit edildi...'
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!