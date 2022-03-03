Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da, etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Başkent'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.
Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu. İlker Caddesi'nde bir EGO otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç, dik yokuşlarda patinaj yaptı.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Dikmen'de yolda kalan bir ambulansın yolunu açtı. Yollarda pek çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyetin ‘olmazsa olmazları’ - Mustafa GAZALCI
- Cumhuriyeti 3 Mart Devrim Yasaları ile yaşatmak - Doç. Dr. Halil ÖZCAN
- Savaştan 3 saat önce doğdu, ailesiyle İstanbul'a geldi
- Odun kırmaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
- Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
- Erdoğan'dan AKP'li vekillere sert uyarı
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'savaş soruşturması'
- Binance, Rusya'daki hesapları dondurmayacak
- Rus takımları FIFA 2022 oyunundan çıkarıldı
- Ukrayna uydu şirketlerine görüntü paylaşma çağrısı yaptı