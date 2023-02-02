Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması için uyarı yapıldı.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.
Bazı yurttaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.
Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
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