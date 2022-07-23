Ankara'da kaza: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan anne ile çocuğu hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Polatlı yolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Murat Yolartıran idaresindeki 06 EB 1626 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk araziye uçtu.
Taklalar atan araç metrelerce sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kaza sonucu araç içerisinde bulunan Melek Yolartıran ve kızı Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Murat Yolartıran ve diğer yolcular Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
"VEFAT EDENLER ANNE VE ÇOCUK"
Kazanın tanıklarından Orhan Can Özel, "Yaşlı bir adamın kullandığı araç dereye girerek ağaca çarpıyor. Çarptıktan sonra araç ters dönerek yaklaşık 100 metre kadar sürükleniyor. 6 kişinin bulunduğu araçta 2 kişi hayatını kaybederken diğerleri hastaneye kaldırılıyor. Vefat edenler anne ve çocuk. Araçta bulunan 6 kişiden ikisi vefat ediyor. Dört kişi de yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılıyor. Olay yaşandıktan sonra bölgede bulunanlar hemen ekipleri aradı. Olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi ve müdahalede bulundu. Yaralılar direkt olarak hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
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