Ankara’da köpek katliamı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Hayvana şiddetin son örneği önceki gün Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. İddialara göre bir mesire alanında bir köpek ağaca asılmış şekilde bulundu. Ekipler 14 köpeği barınağa alırken 2 köpek ise telef olmuş halde bulundu.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, hayvana şiddet olaylarına ilişkin şöyle konuştu: “Bu tamamen psikopatlık. İnsanların şiddet eğiliminin tezahürünü görüyoruz. Bu olaylar aynı zamanda cezaların yetersizliği ve toplumun hayvanseverler ve sevmeyenler olarak kutuplaştırılmasının da tezahürü. Hayvanlara şiddet olaylarında faillerin kanunun öngördüğü üst sınırlardan cezalandırılmalarını talep ediyoruz”

Son dönemde hayvana şiddet olaylarının artarak devam ettiğini belirten Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Barış Karlı ise, “Faillerin artık daha cesur ve kararlı hareket ettiklerini gözlemliyoruz. Bunun sebeplerine baktığımızda karşımıza seçim sonuçları çıkıyor. 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan göstermelik değişikler hayal kırıklığı yaratmıştı. Bunun sonucunda da failler durmak yerine, işledikleri fiiller nedeniyle bir yaptırıma maruz kalmadıklarını gördükçe daha da cesaretlendiler. O yüzden bu başarısız düzenlemeyi yapan Meclis’te hayvan lehine değişim ihtimali hepimizi umutlandırmıştı. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Direkt köpeklerin yok edilmesinden bahseden kişiler meclise girdi. Bu kişiler yaptıkları açıklamalarla faillere cesaret veriyor” diye konuştu.