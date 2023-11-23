Ankara'da korkunç cinayet: Kayınvalidesinin boğazını kesti!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 yaşındaki kadın tartıştığı kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde Merve D. (28) ve kayınvalidesi Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Merve D., kayınvalidesinin boğazını kesti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Kezban D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri zanlı Merve D'yi gözaltına aldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
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