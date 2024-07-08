Ankara'da korkunç kaza: Araç metro istasyonuna uçtu!
Ankara’nın merkezinde bulunan Kızılay metro istasyonuna bir sürücü araçla girdi.
Ankara’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Kızılay metro istasyonu korkunç bir kazaya sahne oldu.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 GE 3897 plakalı bir araç sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek Kızılay’da bulunan Kızılay metro istasyonunun merdivenlerinden aşağı uçtu.
Olayın sabah saatlerinde yaşanması bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.
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