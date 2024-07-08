Ankara'da korkunç kaza: Araç metro istasyonuna uçtu!

Ankara’nın merkezinde bulunan Kızılay metro istasyonuna bir sürücü araçla girdi.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:38
Ankara'da korkunç kaza: Araç metro istasyonuna uçtu!
Abone Ol google-news

Ankara’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Kızılay metro istasyonu korkunç bir kazaya sahne oldu.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 GE 3897 plakalı bir araç sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek Kızılay’da bulunan Kızılay metro istasyonunun merdivenlerinden aşağı uçtu.

Olayın sabah saatlerinde yaşanması bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.


Kızılay haberleri metro haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Trabzon’daki NATO üssü turizme kazandırılacak

Trabzon’daki NATO üssü turizme kazandırılacak
92 yaşındaki adam elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü

92 yaşındaki adam elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü
Haziranda en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu

Haziranda en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler