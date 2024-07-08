92 yaşındaki adam elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Süleyman Altekin (92), elindeki bıçağın kazara karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:37
92 yaşındaki adam elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü
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Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, Süleyman Altekin’in elindeki bıçak, kazara karnına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Altekin, müdahalesinin ardından tedaviye alındığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Süleyman Altekin’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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