Trabzon’daki NATO üssü turizme kazandırılacak
Trabzon’un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssünün turizme kazandırılması için çalışmalar başlıyor.
Trabzon’un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980’li yıllarda yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek.
Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.
Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için ile ilgili çalışmalar başladı.
“KOLLARI SIVADIK”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, hangarları dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edilen NATO üssünde incelemelerde bulundu.
Hangarların bulunduğu alanda da inceleme yapan Trabzon milletvekilleri, Başkan Koçhan’dan üs ile ilgili bilgiler aldı. Projenin hazır olduğunu belirten Başkan Koçhan, “NATO üssünü en kısa sürede turizme kazandırmak için kolları sıvadık” dedi.
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