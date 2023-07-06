Ankara’da korkutan deprem: Mansur Yavaş’tan açıklama

Yayınlanma: 06.07.2023 - 21:53

Güncelleme: 06.07.2023 - 22:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7.42 kilometre derinlikte olduğu tespit edilen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.