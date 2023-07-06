Ankara’da korkutan deprem: Mansur Yavaş’tan açıklama
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2023-07-06
Saat:21:42:03 TSİ
Enlem:40.113 N
Boylam:33.325 E
Derinlik:7.42 km
Detay:https://t.co/TEjmyF6unv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yaklaşık 7.42 kilometre derinlikte olduğu tespit edilen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ
Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
Kalecik'te düşük şiddetli bir deprem yaşadık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.
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