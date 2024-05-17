Ankara'da motokuryeler Ata Emre Akman ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:52

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:55

Ankara'da trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün (28) ailesi, Balıkesir'in Karesi ilçesinde siparişten dönerken 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın (20) ailesine destek olmak için motokuryelerle birlikte açıklama yaptı. Motokuryeler, Ata Emre Akman ve Samet Özgül anısına 'Destek Konvoyu' yaptı.

Balıkesir'de zincir bir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş bıraktığı adresten dönerken trafikte tartıştığı E.Ö.(17) , tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine tepkiler sürüyor. Benzer şekilde 5 Kasım 2022'da Ankara'da motokuryelik yaparken trafikte çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Samet Özgül'ün ailesi, Samet Özgül'ün motokurye arkadaşları ile beraber açıklama yaptı. Özgül'ün saldırıya uğradığı Etlik semtindeki olay yerinde bir araya gelen ailesi, yakınları ve motokuryeler, 'Kuryeler ölmesin', 'Katiller aramızda' ve 'Ata Emre ve Samet için adalet' yazılı pankartları taşıyarak slogan attı.

''ARTIK GÜVENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ''

Grup adına basın açıklamasını Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül yaptı. Berna Özgül, kardeşi Samet ve Ata Emre Akman için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İkisi de harçlıklarını çıkartmak için çalışan üniversite öğrencisiydi. İkisi de motokuryelik alanında çalışıyordu ve maalesef ikisini de kaybettik. Aile olarak 'Başka Samet Özgül'ler ölmesin' derken böyle bir acıyla karşılaşmak bizi gerçekten derinden etkiledi. Buradan, Akman ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Samet Özgül, trafikte ışık ihlali yapan aracı uyardığı için boğazından bıçaklanarak öldürüldü. En son görülen mahkememizde de Halil İbrahim Demirci, indirimsiz müebbet hapis cezası, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz de 12 yıl hapis cezası almıştı. Ancak şu an İstinaf Mahkemesi 9 Mayıs 2024 tarihinde incelenmesi için davayı tekrar başlatacak.

28 Haziran 13.30'da Ankara Bölge Adliyesi, 1'inci Ceza Dairesi'nde davamız tekrardan görülecek. Şu anda 20 sabıkası olan Mustafa Demirci serbest. En son yaşanan Ata Emre Akman olayında da E.Ö., isimli şahsın 6 sabıkası vardı. Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bizler ne Ata Emre'yi koruyabildik ne de Samet Özgül'ü. Biz artık güvende yaşamak istiyoruz. Sabıkalı insanlar ellerini kollarını sallayarak gezerken, biz nasıl korunacağız bu ülkede? Bu sabıkalı insanlar evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve sevdiklerimizi bizden alıyor. Biz bu acıyla nasıl yaşayacağız."

Motokuryeler, basın açıklamasının ardından, Samet Özgül ve Ata Emre Akman anısına 'Destek Konvoyu' yaptı.