Ankara'da müezzine bıçaklı saldırı: Durumu ağır
Ankara'nın Sincan ilçesinde müezzin Mücahid Sadan (27), namaz için görev yaptığı camiye giderken arkadan gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan müezzin hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak’ta meydana geldi. Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan Mücahid Sadan, evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sadan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaçan Orhan T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #bıçaklı saldırı #Müezzin
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!