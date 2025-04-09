Ankara'da müezzine bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Ankara'nın Sincan ilçesinde müezzin Mücahid Sadan (27), namaz için görev yaptığı camiye giderken arkadan gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan müezzin hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara'da müezzine bıçaklı saldırı: Durumu ağır
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DHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 15:42

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak’ta meydana geldi. Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan Mücahid Sadan, evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sadan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Orhan T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Etiketler: #bıçaklı saldırı #Müezzin
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