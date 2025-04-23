İstanbul'da 'petshopa' uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Maltepe'de petshopa düzenlenen uyuşturucu operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 'petshopa' uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:22

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonrası Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshopa operasyon gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramada 138 paket içinde yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonda Önder G. (28), Seyit Muhammet A. (26), Burak T. (26) ve Selim Can A. (27) gözaltına alındı.


Etiketler: #uyuşturucu #Maltepe

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