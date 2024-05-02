Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:20

İstanbul ve Ankara dahil 28 il için daha sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 3 Mayıs Cuma Ankara'da okullar açık mı?

ANKARA'YI SAĞANAK VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

28 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 MAYIS CUMA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Mayıs Cuma günü Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.