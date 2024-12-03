Ankara'da ortalık karıştı! Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına dahil olan aile büyükleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da ortalık karıştı! Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:04

Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Türkü 91 Sitesi’nde dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. yanında getirdiği silah ile ateş ederek damat H.B.K.’yi, damadın annesi D.K.’yi ve damanın kardeşi S.K.’yi yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.’yi de darp ederek yaraladı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralı damat H.B.K. ve kardeşi S.K. arbede sırasında ellerine geçirdikleri bir bıçakla Ç.A.’yı bıçakladı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bıçak darbelerine maruz kalan Ç.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri silahla vurulan damat H.B.K., damadın annesi D.K. ile damadın kardeşi S.K ve darp sonucu yaralanan damadın babası İ.K.’yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Etiketler: #Ankara #kavga

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