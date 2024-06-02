Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı.
Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı.
Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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