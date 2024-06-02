Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 08:02
Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı.

Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı.

Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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