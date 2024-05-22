Düğün evinde cephanelik çıktı: 8 gözaltı

Aksaray’da düğün evinin bahçesinde onlarca insanın içinde hem oynayıp hem de havaya ateş açan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 8 maganda jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, düğün evinde ise adeta cephanelik çıktı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:02
Düğün evinde cephanelik çıktı: 8 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde paylaşılan bir görüntüden yola çıkarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, paylaşan ve havaya ateş açan magandaların peşine düştü.

Yapılan inceleme ve araştırmalarda sosyal medyada paylaşılan görüntülerin merkez mülki sınırlar içerisinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde gerçekleşen düğüne ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri düğünün yapıldığı ikametle birlikte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 400 adet tabanca fişeği, 108 adet av tüfeği kartuşu, 55 adet kurusıkı kabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulurken gözaltına alınan 8 maganda sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


aksaray haberleri maganda haberleri

İlgili Haberler

Van'da jandarmadan 'kaçak inci kefali' operasyonu

Van'da jandarmadan 'kaçak inci kefali' operasyonu
11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı

Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?

3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği

Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”

Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”
Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi

Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti