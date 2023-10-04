Ankara'da panik anları... Sokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada!
Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatışma nedeniyle bölgede yaşayanlar büyük panik yaşadı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de akşam saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI!
Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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