Ankara'da panik anları... Sokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:40

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de akşam saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI!

Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.