Fatih'te bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma... 3 yaralı
Fatih'te bir dükkanın satışı konusunda hisse anlaşmazlığı yaşayan taraflar, keşif için gelen bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir işyerinin önünde iddiaya göre, dükkan satışı konusunda hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar mahkemeye başvurdu.
Mahkeme tarafından dükkanların keşfi için bilirkişi atanmasına karar verildi. Dün bilirkişi heyeti dava konusu dükkanda çalışma yaparken taraflar arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Çatışmaya karışan Üzeyir U. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken ayağından vurulan Erol S. ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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