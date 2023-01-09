Ankara'da pazar yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:31

Güncelleme: 09.01.2023 - 07:31

Ankara'da Keçiören Belediyesi Ayvalı Pazaryeri'nde önceki gün öğle saatlerinde, esnaf olan Mehmet Ali Tangüneş (30), aralarında husumet olduğu iddia edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Tangüneş, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.