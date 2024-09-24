Ankara’da polisle çatışan saldırgan hayatını kaybetti

Ankara’da, hakkında aranma kaydı olan iki şahıs, ’dur’ ihtarına uymadıkları polis ekiplerine silahla saldırdı. Polislerin de savunma amaçlı açılan ateşe karşılık vermesi üzerine saldırganlardan biri ölürken, diğeri yaralandı.

Ankara’da polisle çatışan saldırgan hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:51

Altındağ’da, gece saatlerinde devriye görevini icra eden ilçe emniyet polisleri F.C.Ö. ile H.S., o esnada aranması bulunan M.E. ile S.K.’yi gördü ve içerisinde bulundukları araçtan inmesi için ikaz etti.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polislere silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kendilerini savunmak için karşılık veren polislerden kaçan saldırganlar araçla olay yerinden ayrıldı.

Arabada bulunan dört kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, park halinde buldukları otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

KAÇAN ŞAHISLARIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen S.K.’nin hayatını kaybettiği ve hakkında 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hafif yaralı M.E.’nin ise 19 suç kaydının bulunduğu, tedavisinin ardından gözaltına alındığı aktarıldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği olayda, polis memuru F.C.Ö. ile H.S.’nin ise ifadesine başvurulduğu belirtildi.


Etiketler: #Ankara

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