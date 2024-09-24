Ankara'da dehşet: Evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.09.2024 - 07:01

Güncelleme: 24.09.2024 - 07:02

Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde, gece saatlerinde iddiaya göre Serdar K., evinin yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesi üzerine dışarıya çakın yakınları, Serdar K.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı belirlenen Serdar K., yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Sedar K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar K.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)