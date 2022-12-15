Ankara'da PTT şubesinde dehşet! Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), tartıştığı kargo şefi Mehmet Koç'u (45) tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi.
Güvenlik görevlisi Hurşit K., şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Koç'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na destek