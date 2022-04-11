Ankara'da saat 03.00'te korkutan patlama: 1 işçi yaralandı
Ankara’nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı.
Olay gece saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal sokakta meydana geldi.
İddialara göre, elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Patlama seslerini duyan çevredeki yurttaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Ankara'da korkutan patlama: 1 işçi yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'den yeni hamle
- Bitlis'te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
- Apple'un yeni sürümü iOS 16'da hangi özellikler var?
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İzmir İktisat Kongresi - 4
- Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak
- Bakan Soylu'dan açıklama
- 'Araç kiralama sitesi' dolandırıcıları yakalandı
- E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü!
- İşsizlik rakamları açıklandı