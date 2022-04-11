Ankara'da saat 03.00'te korkutan patlama: 1 işçi yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı.

(İHA)
11 Nisan 2022 Pazartesi, 08:13
Ankara'da saat 03.00'te korkutan patlama: 1 işçi yaralandı
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Olay gece saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal sokakta meydana geldi.

İddialara göre, elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Patlama seslerini duyan çevredeki yurttaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Ankara

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