Ankara'da sağanak etkili oldu: Valilikten uyarı geldi!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 21:25

Güncelleme: 29.05.2023 - 21:25

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde ise kısa süreli dolu yağışı görüldü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beşevler ve Anadolu meydanlarının da arasında bulunduğu meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI BÖLGELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı, çeşitli mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, şehrin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.