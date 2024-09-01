Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da görülen şiddetli yollarda su birikintilerine neden oldu. Yurttaşlar zor anlar yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:00
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Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, trafik olumsuz etkilendi.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.


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