Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da görülen şiddetli yollarda su birikintilerine neden oldu. Yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, trafik olumsuz etkilendi.
Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.
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