Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da, kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:51
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.



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