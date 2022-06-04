Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentin kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle, Ankara Kızılcahamam D-750 karayolunda yola düşen toprak parçaları sürücülere zor anlar yaşattı.
Sağanak ve dolu nedeniyle karayolundaki bazı vatandaşlar benzinliklere sığındı.
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