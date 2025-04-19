Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Valilik, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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DHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:04

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşım da yavaşladı.

Kentte öğle saatlerine doğru sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım yavaşladı. Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arızalanıp yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için çalışma başlattı.

Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi beklenirken; Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.


Etiketler: #Ankara Büyükşehir Belediyesi #Ankara #sağanak

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