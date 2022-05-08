Ankara'da şarampole yuvarlanan motosikletteki evli çift hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından Hüseyin Sina Turan (40) ve eşi Ayşe Turan (26) yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evli bir çift, motosiklet kazası yüzünden hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesindeki Kargasekmez mevkiinde meydana geldi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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