Ankara'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 20:28

Güncelleme: 30.05.2023 - 20:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin uyarıda bulunduğu kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

İKİ İLÇEDE ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

SİNCAN'DA HORTUM

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN

Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

AĞAÇ, OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada 2’si yoldan geçen, diğeri park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.