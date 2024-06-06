Ankara'da şiddetli yağmur: Sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:28
Ankara'da şiddetli yağmur: Sığındığı tabela ölümüne neden oldu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ankara haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı

Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı
Ankara’da Dünya Çevre Günü kapsamında karikatür sergisi düzenlendi

Ankara’da Dünya Çevre Günü kapsamında karikatür sergisi düzenlendi
‘Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara’ söyleşisi yapıldı

‘Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara’ söyleşisi yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler