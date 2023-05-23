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Ankara'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da, silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:45
Ankara'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'ya Konya'dan ruhsatsız tabanca getirdikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin, silahları, suç gruplarına veya kişilere satarak, kazanç sağladığı saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 11 ruhsatsız tabanca, çok sayıda sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


Ankara tabanca ruhsatsız tabanca

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