Ankara'da silah kaçakçılığına 7 tutuklama

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:07

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, 'Ağa' lakaplı M.A. liderliğindeki suç örgütünün Düzce'den Ankara'ya kaçak silah getirip suç örgütlerine sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara merkezli Düzce ve İstanbul'da operasyon başlatıldı. 18 ev, 3 iş yeri ve 1 silah bakım atölyesi olmak üzere 22 adrese yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltı alındı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 600 BİN LİRA

Operasyonda, 65 ruhsatsız tabanca, 190 şarjör, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 296 silah alt takımı, 60 kabza, 1195 çeşitli ebatlarda fişek, 2 bin 267 iğne, pim, horoz vb. silah parçaları, 33 metal parça, 2 matkap, 3 torna makinesi, 1 freze makinesi, 2 torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, 2 flash bellek ve 15 bin TL ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarının piyasa değerinin 2 milyon 600 bin lira olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ESKİ ASKER

Örgütün, faaliyet alanlarını farklı gruplara kaptırmamak için silah kullanmaktan çekinmediği, silahları Ankara'da bulunan suç işlemeye meyilli kişilere ve suç örgütlerine sattığı belirlendi.

Örgütün yöneticiliğini ise meslekten istifa ettiği belirlenen eski jandarma yüzbaşı Ö.Y.'nin yaptığı tespit edildi.

'Komutan' lakaplı örgüt yöneticisinin polis tekniklerine çok duyarlı olduğu, Düzce'deki atölyelerinde yerli tabancaların birebir modellerini ürettikleri saptandı. Yakalanmamak için silah parçalarının ayrı araçlar ve farklı günlerde sevk eden örgütün, silahları 35-40 bin lira arasında sattığı belirlendi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.