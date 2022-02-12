Ankara'da siyasetin tarihi günü: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

12 Şubat 2022 Cumartesi, 13:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacak.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Ahlatlıbel Zirvesi'nden ne çıkacak?" başlığıyla tarihi zirveyi köşesine taşıdı. Zeyrek'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda uzlaşan 6 siyasi parti liderinin bu akşam buluşacağı yemek organizasyonu cumhurbaşkanı adayının konuşulup konuşulmayacağı sorusu üzerine ise, "Gündemimizde bu yok. Ben şahsen bu girmem. Diğer arkadaşların da gireceğini sanmıyorum. Aday belirleme üçüncü aşama. Zamanı geldiğinde konuşulur" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığımız telefon görüşmesinde, ortak metin üzerinde mutabakat sağladıklarını söyledi. Yemekte metin üzerinde konuşacaklarını, bir tarih belirleyeceklerini ve o tarihte altı lider bir kez daha kamera karşısına geçerek metni kamuoyuna açıklayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıya sivil toplum kuruluşlarının da davet edileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na “Ahlatlıbel'deki toplantıda Cumhurbaşkanı adayı da konuşulur mu” sorusunu da yönelttim. Cevabı, “Gündemimizde bu yok. Ben şahsen bu konuya girmem. Diğer arkadaşların gireceğini de sanmıyorum. Aday belirleme, üçüncü aşama. Zamanı gelindiğinde konuşulur” oldu. Belli ki dört partili Millet İttifakı, Ahlatlıbel Zirvesi'nin ardından altı partili bir ittifaka dönüşecek ve kısa süre içinde yol haritasını kamuoyuna duyuracak.

Bu arada muhalefet zirvesinde HDP yok ama HDP de demokratik parlamenter sistemi destekliyor. Haliyle ilk yapılacak genel seçimlerde TİP gibi diğer sol partilerle ittifak yapması beklenen HDP, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuna dışarıdan destek verebilir.

Ahlatlıbel Zirvesi’nden ve ortak metnin açıklanmasından sonra geriye sadece muhalefetin adayını belirlemek kalacak. O aşamanın da erken seçim olmazsa 2023 başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'yla elektrik faturasını ödememe kararını da konuştuk. “Amacım, insanların faturalar nedeniyle yaşadığı derin acıya ortak olmaktı. Onların sözcüsü olmak istedim” dedi. İstanbul'da elektrik faturasını vitrinine asan bir esnafa hemen maliyeci gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ne zamana kadar ödemeyeceksiniz" soruma "Hükümete geri adım attırmak istiyorum. Zamları geri alıncaya dek faturaları ödemeyeceğim" dedi."