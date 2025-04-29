Ankara'da sokak hayvanlarını evinde öldüren doktor tutuklandı
Ankara’da sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alan ve ardından katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı.
Ankara’da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanun'nnun 28'inci maddesinde düzenenlen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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