Ankara'da şüpheli ölüm: Yaralı kadın donarak yaşamını yitirdi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü bulundu. Abanoz'un donarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 26 yaşındaki Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü.
Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.
3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.
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