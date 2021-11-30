Ankara'da şüpheli valiz paniği
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Valiz, polis ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Valizin içinden kıyafet çıktı.
Olay, gündüz saatlerinde Kızılay bölgesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp kutusu yanındaki valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Çevresinde çok sayıda bakanlık ve kamu binası bulunan olay yerine gelen ekipler, valizin durumundan şüphelenerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar uyarılarak alandan uzaklaştırıldı ve valizin etrafı emniyet şeridi ile çevrildi. Ardından alana bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Atatürk Bulvarı, iki yönlü araç ve yaya geçişine kapatıldı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valize fünye yerleştirdi. Polis megafonundan 'kontrollü patlama' anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içeresinden kıyafet çıktı.
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