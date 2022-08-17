Ankara'da taciz iddiasıyla sokakta darbedilen kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kişi tarafından sokakta darbedilen Ramazan D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Yusuf Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mamak Şahintepe Mahallesi 657. Sokak'ta 13 Ağustos'ta annesiyle yürüyen Yusuf Ş, yolda Ramazan D. ile karşılaştı.
Annesini daha önce sözlü şekilde taciz ettiğini öne sürdüğü Ramazan D'ye saldıran Yusuf Ş, olay sırasında yüzüstü yere düşen Ramazan D'yi yerde de tekmelemeye devam etti.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere, "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.
Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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