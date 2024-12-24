Ankara'da takla atan araç, karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:14

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:30

Ankara-Samsun yolunda dün saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.