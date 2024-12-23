Bilecik’te 3 araçlık zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te 3 araçlık zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:55

Feci kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi ile Dumlupınar Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi.

Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halindeki Hasan Emir T. idaresindeki 11 AR 242 plakalı otomobil, caddelerin kesiştiği noktada Tevfik Taha Y. idaresindeki 11 ABB 525 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 11 AR 242 plakalı otomobil, park halindeki 26 AHE 019 plakalı araca, 11 ABB 525 plakalı araç ise, savrularak bir binaya ait bahçe demirlerine çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 11 ABB 525 plakalı otomobil sürücüsü Tevfik Taha Y. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #Bilecik

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