Ankara'da tartıştığı eşi ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren 77 yaşındaki M.Ç. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:54
Ankara'da tartıştığı eşi ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen M.Ç, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ekin Mahallesi'nde dün M.Ç. (77) ile eşi S.Ç. (71) ve oğlu S.Ç. (31) bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. karısı ve oğlunu tabancayla vurarak öldürmüştü.


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