Kuzen kavgası cinayetle son buldu: 1 ölü
Aydın’ın Çine ilçesinde iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tartarmemişler Mahallesi Kızılcaköy Mevkii’nde öğle saatlerinde mahallede çobanlık yapan kuzenler arasında yer anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. kuzeni Ali Arı’ya tüfekle ateş açarken, Arı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Arı’nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Arı’nın kuzeni M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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